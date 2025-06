Arsenal interessata a Pepê, ma il Porto rifiuta soluzioni in prestito

30/06/2025 | 08:45:03

Secondo quanto riportato in esclusiva da Record, l’Arsenal ha avviato contatti esplorativi con il Porto per Pepê, manifestando interesse a conoscere le condizioni per l’ingaggio del giocatore. Tuttavia, il club portoghese non è disposto a cedere il calciatore in prestito, rendendo la trattativa al momento complicata. Pepê, che ha segnato un gol al recente Mondiale per Club contro l’Al Ahly , si conferma un calciatore di assoluto talento.

Foto: Instagram Pepê