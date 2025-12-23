Arsenal in semifinale di Carabao Cup. Crystal Palace eliminato dopo 16 rigori

24/12/2025 | 00:06:16

L‘Arsenal si qualifica alle semifinali di Carabao Cup. Battuto il Crystal Palace ai calci di rigore. I tempi regolamentari e i supplementari erano finiti 1-1. Un autogol di Lacroix a 10 minuti dalla fine, aveva illuso i Gunners. Invece una rete al quinto minuto di recupero di assoluta reattività da parte dell’uomo mercato Guehi ha permesso al Crystal Palace di prolungare le agonie dei Gunners ai tempi supplementari. Dopo 16 rigori, la spunta la squadra di Arteta che sfiderà il Chelsea in semifinale.

Foto: X Arsenal