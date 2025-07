Arsenal, in arrivo anche Gyokeres. L’attaccante in volo verso Londra

25/07/2025 | 19:20:09

Come vi abbiamo anticipato dal 24 maggio, Victor Gyokeres sarà un nuovo giocatore dell’Arsenal. Stando a quanto riportato da Record, intorno alle 18, Gyokeres è partito da Lisbona su un jet privato per dirigersi a Londra, dove lo attende l’Arsenal. L’attaccante svedese è partito per Londra, accompagnato dal suo agente, e dovrebbe completare le visite mediche nelle prossime ore e domani, prima di finalizzare il suo trasferimento ai Gunners.

Foto: Instagram Sporting