Arsenal, il gioiellino classe 2009 Dowman premiato con tre Guinness World Record

08/10/2026 | 17:29:48

Max Dowman, la nuova stella dell’Arsenal e del calcio inglese, nato il 31 dicembre 2009, continua ad abbattere record. È il più giovane calciatore ad aver mai messo piede in campo in Champions League, all’età di 15 anni e 308 giorni, contro lo Slavia Praga. È il più giovane marcatore di sempre in Premier League, grazie alla rete realizzata nei minuti finali della partita contro l’Everton lo scorso 14 marzo, all’età di 16 anni e 73 giorni. Inoltre, è il più giovane ad aver mai vinto la Premier League, all’età di 16 anni e 144 giorni. Grazie a questi tre record, probabilmente imbattibili, Dowman è stato premiato con tre certificati ufficiali dalla Guinness World Record.

Foto: Sito Guinness World Record