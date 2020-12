Arsenal, il difensore Gabriel positivo al Covid

Gabriel Magalhaes, difensore dell’Arsenal è risultato positivo al Covid. Lo ha comunicato oggi il club londinese con un comunicato. Il calciatore era in isolamento fiduciario da sabato dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva. Gabriel, infatti, non aveva preso parte alla partita vinta dai Gunners contro il Chelsea e non sarà disponibile per le prossime sfide contro Brighton e West Bromwich.

Foto: Twitter Arsenal