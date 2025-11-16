Arsenal, Gabriel si infortuna con il Brasile: lesione muscolare alla coscia destra

16/11/2025 | 18:00:41

Il difensore della Selecao e dell’Arsenal Gabriel Magalhaes ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra, a comunicarlo la Nazionale brasiliana.

Questa la nota della Nazionale:

“Il difensore ha lasciato il campo ieri dopo aver avvertito dolore al muscolo adduttore della coscia destra.

Il giocatore dell’Arsenal Gabriel Magalhaes è stato rivalutato domenica (16) e sottoposto a esami di diagnostica per immagini che hanno rivelato una lesione muscolare alla coscia destra.

Pertanto, il giocatore non sarà in campo con la squadra per la partita contro la Tunisia a Lille. Nessun altro giocatore sarà convocato per sostituirlo”.

Foto: X Arsenal