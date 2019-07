Arsenal, Emery: “Ci serve ancora qualcosa in questo mercato”

Al termine della gara vinta per 3-0 contro la Fiorentina, il tecnico dei Gunners Emery ha parlato in conferenza stampa anche di mercato. Ecco le sue parole: “Non vogliamo prendere le seconde scelte, stiamo aspettando, abbiamo giocatori molto bravi. Voglio solo uno, due, tre o quattro giocatori solo se possiamo essere certi che verranno per migliorare la nostra squadra”.

Foto: Twitter Arsenal