Arsenal, Dowman da record in Premier League: è il più giovane marcatore. Gunners a +9 sul City

15/03/2026 | 11:55:05

Una serata da ricordare per l’Arsenal e per il classe 2009 Max Dowman: ieri sera, vincendo 2-0 contro l’Everton, i Gunners non solo hanno allungato il vantaggio sul Manchester City a +9, ma hanno anche scritto un nuovo record della Premier League. Dowman, con la sua rete, è diventato il più giovane marcatore della competizione a 16 anni e 73 giorni, superando James Vaughan, precedente detentore del record a 16 anni e 270 giorni.

Il tempo per festeggiare, però, è poco: ora il club e il giovane giocatore dovranno concentrarsi sulla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Leverkusen, dopo che la gara d’andata si è conclusa in pareggio.

Foto: Instagram Dowman