Arsenal, Dowman alla Rooney: doppietta all’Ipswich a 16 anni, non succedeva dal 2002
15/09/2026 | 23:48:40
Max Dowman continua a bruciare le tappe e dimostrare il suo immenso talento. Nei sedicesimi di finale di Carabao Cup, il gioiellino classe 2009, 17 anni da compiere a dicembre, dell’Arsenal ha siglato una doppietta in casa dell’Ipswich Town, diventando il più giovane giocatore di sempre in Inghilterra a registrare una marcatura multipla dai tempi di Wayne Rooney, nel 2002 con la maglia dell’Everton.
Foto: Instagram Dowman