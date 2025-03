Arsenal, dopo 3 mesi torna in gruppo Saka. Punta a rientrare contro il Real

Recupero importante in casa Arsenal. Bukayo Saka è tornato ad allenarsi in gruppo dopo tre mesi e punta a rientrare in tempo per le sfide cruciali contro Fulham, Everton e soprattutto Real Madrid in Champions League.

L’esterno inglese è fermo da dicembre dopo un intervento chirurgico per uno strappo al tendine del ginocchio subito nella vittoria per 5-1 sul Crystal Palace. Ora, però, il suo rientro si avvicina. Saka ha postato sui social un’immagine dalla sessione di allenamento accompagnata dalla didascalia: “Ciao di nuovo”, segnale chiaro della sua voglia di tornare protagonista.

Foto: Instagram Arsenal