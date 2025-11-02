Arsenal, difesa di ferro e calci piazzati: Arteta consolida la vetta

02/11/2025 | 11:47:16

Con la vittoria di ieri contro il Burnley, l’Arsenal di Mikel Arteta ha consolidato ulteriormente il primo posto in classifica. I londinesi stanno vivendo una stagione estremamente convincente: finora hanno subito solo tre gol in tutte le competizioni, ma non è questa l’unica statistica sorprendente. I Gunners, infatti, hanno realizzato la maggior parte delle loro reti su calcio piazzato, a conferma del grande lavoro svolto dal tecnico su questo aspetto del gioco.

Nonostante l’ottima partenza e la vetta della classifica, la squadra di Arteta non può però permettersi di rilassarsi: nella stagione 2022/23 i londinesi rimasero in testa per 248 giorni, il periodo più lungo nella storia della Premier League per una squadra che, alla fine, non è riuscita a vincere il titolo.

Foto: X Arsenal