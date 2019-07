Dani Ceballos e l’Arsenal, ci siamo. Secondo quanto riferiscono numerosi portali spagnoli, tra cui AS, il fantasista nelle scorse ore ha sostenuto e superato le visite mediche per contro del club londinese. Ora il classe 1996 dovrà soltanto apporre la propria firma sul contratto: prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid. Già in giornata si attende l’annuncio ufficiale da parte dei Gunners.

Foto: AS