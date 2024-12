Arsenal, da valutare le condizioni di Saka. L’attaccante ha accusato un problema nella sfida contro il Crystal Palace

Nella grande serata dell’Arsenal che ieri ha vinto 5-1 il derby in casa del Crystal Palace, c’è un neo per Mikel Arteta. Si è fermato di nuovo la stella Bukayo Saka. L’asso inglese è stato costretto ad uscire al 25′ del primo tempo, sostituito da Trossard. Da capire l’entità del problema, sembrerebbe di natura muscolare. In questi giorni l’inglese farà gli esami per capire l’entità del problema.

Foto: Instagram Arsenal