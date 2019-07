Arsenal, comunicato contro Koscielny: “Si è rifiutato di andare negli Stati Uniti con la squadra, siamo molto delusi”

In casa Arsenal è scoppiato il caso Koscielny. Il calciatore francese non è partito per il ritiro dei Gunners, previsto negli Stati Uniti vista la partecipazione del club londinese all’International Champions Cup. Il club ha diramato un comunicato in risposta alla decisione presa dal difensore. “Laurent Koscielny si è rifiutato di viaggiare negli Stati Uniti con la squadra per il tour di preparazione estiva. Siamo molto delusi dalle azioni di Laurent, che vanno contro le nostre chiare indicazioni. Speriamo di risvere questa situazione e non aggiungeremo ulteriori commenti”.

Foto Sito Ufficiale Arsenal