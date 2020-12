Arsenal-Chelsea: le formazioni ufficiali

Il Boxing Day della Premier League ha un momento clou con il derby tra Arsenal e Chelsea in programma all’Emirates Stadium.

I “Gunners” stanno vivendo la stagione peggiore da tanti anni a questa parte e un derby potrebbe essere l’occasione ideale per il riscatto. Il Chelsea vuole approfittare del pareggio tra Leicester e United per portarsi al secondo posto insieme alle foxies in caso di vittoria.

Queste le formazioni ufficiali:

Arsenal: Leno; Bellerin, Holding, Mari, Tierney; Elneny, Xhaka, Saka; Smith Rowe, Martinelli, Lacazette. All. Arteta

Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Kante, Mount; Pulisic, Abraham, Werner. All. Lampard.

Foto: Sito Arsenal