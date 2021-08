Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali. Lukaku parte titolare

La Premier League ci propone questa domenica un derby londinese tra Arsenal e Chelsea. In un Emirates Stadium gremito, per la prima volta dall’inizio della pandemia, i Gunners sperano di conquistare i primi punti dopo la sconfitta alla prima giornata sul campo del Brentford (0-2). Gli uomini di Thomas Tuchel sperano invece di ottenere un altro risultato dopo la vittoria contro il Crystal Palace (3-0). La novità della formazione dei Blues è rappresentata dall’esordio di Romelu Lukaku che scenderà in campo per la prima volta dopo il suo ritorno al Chelsea.

Le formazioni ufficiali:

Arsenal (4-2-3-1) – Leno; Cedric, Holding, Mari, Tierney; Lokonga, Xhaka; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Pépé.

Chelsea (3-4-3) – Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Christensen; James, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Lukaku, Mount.

Foto: Twitter Chelsea