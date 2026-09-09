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Arsenal, basta un gran gol di Odegaard: Napoli piegato al Maradona

09/09/2026 | 22:56:22

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L’Arsenal piega il Napoli al Maradona nella prima di Champions. Decide un gran gol di Odegaard nel secondo tempo. Un buon Napoli regge nei primi 45′ e chiude 0-0 con l’Arsenal. Al 21′ va vicino al vantaggio l’Arsenal. Gran parata di Meret che respinge il colpo di testa a due passi di Mikel Merino. Ci prova poi l’Arsenal con Saka che spreca al 44′ calciando alto. Nel secondo tempo i Gunners alzano i giri del motore, schiacciano il Napoli e trovano il gol con Odegaard al 75′: palo interno e vantaggio meritato.
foto x arsenal