Arsenal, attacco in emergenza: a disposizione solo Havertz, Sterling e Nwaneri

Già privo di Gabriel Jesus fino alla fine della stagione e di Bukayo Saka dalla fine di novembre, l’attacco dell’Arsenal è stato nuovamente privato di un nuovo interprete. Mercoledì, la già amara sconfitta contro il Newcastle ha portato un’altra bega per Arteta, ovvero l’infortunio al ginocchio di Martinelli, che potrebbe averne per varie settimane. Ad oggi, quindi, il club londinese per il tridente ha a disposizione solo Sterling, Havertz e Nwaneri. Un problema che obbliga a pensare al mercato invernale, in cui colpevolmente la società ha deciso di non intervenire per infoltire la rosa, nonostante l’ancora accesa lotta per il primo posto in Premier e gli impegni europei in Champions.

Foto: Instagram Arteta