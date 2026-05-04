Arsenal-Atletico Madrid, le probabili formazioni

04/05/2026 | 22:25:12

Domani sera scopriremo la prima finalista di Champions League della stagione 2025-26. Il nome verrà fuori tra una tra Arsenal e Atletico Madrid. All’andata finita 1-1.

In casa Arsenal, due i possibili cambi di Arteta rispetto all’andata: Eze al posto di Odegaard e Trossard per Martinelli. Havertz e Odegaard, che non erano presenti nei 15’ di allenamento della vigilia, hanno svolto restante parte dell’allenamento e saranno convocati.

In casa Atletico Madrid, Simeone va verso la conferma dello stesso 11 dell’andata. Griezmann-Julian davanti. Ruggeri confermato a sinistra

Queste le probabili formazioni:

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Álvarez, Griezmann. All. Simeone

Foto: sito Arsenal