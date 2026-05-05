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Arsenal-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali

05/05/2026 | 20:04:01

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Alle 21 la prima semifinale di ritorno di Champions, la sfida tra Arsenal e Atletico Madrid.
Queste le formazioni ufficiali:

Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All.: Mikel Arteta

Atletico Madrid(4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Julian Alvarez, Griezmann. All.: Diego Simeone.

Foto: sito Champions