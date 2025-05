Arsenal, Arteta recupera Calafiori. L’azzurro ci sarà per il ritorno di Champions con il PSG

06/05/2025 | 13:59:39

Buone notizie anche in casa Arsenal in vista della semifinale di ritorno di domani contro il PSG a Parigi. Per tentare la rimonta e centrare la finale di Champions League, il tecnico spagnolo potrà contare anche su Riccardo Calafiori, uno dei giocatori più importanti della squadra grazie alla sua duttilità. Il difensore italiano ha infatti svolto la seduta di rifinitura con i suoi compagni di squadra. Ricordiamo che l’ex giocatore del Bologna non gioca da marzo a causa di un infortunio.

Foto: Instagram Arsenal