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Arsenal: Arteta dovrà fare a meno di Hincapie e Zubimendi contro il Lille

12/10/2026 | 16:19:59

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Doppia assenza importante in casa Arsenal. In vista della sfida di Champions League contro il Lille, in programma domani sera alle 21:00 all’Emirates, Mikel Arteta dovrà fare a meno di Martin Zubimendi e Piero Hincapie. Il tecnico spagnolo ne ha parlato così in conferenza stampa: “Avevamo programmato una sessione di allenamento per i giocatori che non avevano avuto abbastanza minuti di gioco, così che tutti potessero recuperare domenica e tornare allo stesso ritmo. Dopo due episodi molto sfortunati, abbiamo perso due giocatori. Non è il massimo. Dobbiamo valutare le loro condizioni. Oggi stanno affrontando ulteriori esami per fare il punto. Sapremo così per quanto tempo saranno indisponibili”.

Foto: Instagram Arteta