Arsenal, Arteta accoglie Zinchenko: “Giocatore di altissima qualità”

Oleksandr Zinchenko è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Dopo l’ufficialità del colpo, il tecnico Mikel Arteta ha commentato così l’acquisto del laterale ucraino dal Manchester City al canale ufficiale dei Gunners, : “Siamo veramente felici di aver preso Alex. Si tratta di un calciatore che conosco personalmente molto bene e che ho continuato a seguire anche dopo il mio addio al Manchester City. Zinchenko è un giocatore di altissima qualità, che ci garantirà grande duttilità e diverse opzioni di gioco. Non parlo solo delle posizioni in cui può giocare, ma anche della versatilità che ci darà in attacco e in difesa. È una persona che vanta anche grandi qualità umane. Sono orgoglioso del grande sforzo che tutti noi abbiamo fatto per portare Zinchenko qui all’Arsenal”.

Foto: Arsenal Twitter