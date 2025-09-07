Arsenal, Antwi (ct Inghilterra U19) elogia Dowman: “È inarrestabile per gli avversari”

07/09/2025 | 17:55:47

Will Antwi, ct dell’Inghilterra U19 conosce bene il gioiello dell’Arsenal, Max Dowman. Il giocatore sulla bocca di tutti dopo il recente debutto in Premier League a 15 anni e 235 giorni (Arsenal-Leeds 5-0) si è messo in mostra anche con la nazionale giovanile dei Tre Leoni. Le dichiarazioni al miele di Antwi: “È il suo modo di giocare; gli avversari devono trovare un modo per fermarlo. Non credo sia qualcosa di intenzionale. Ha la qualità per creare questi problemi agli avversari. È lui a fare la differenza”.

Foto: Instagram Dowman