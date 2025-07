Arsenal, ancora un problema per Calafiori. Arteta: “Ha avvertito un fastidio muscolare”

27/07/2025 | 20:12:55

Ancora un problema per Riccardo Calafiori. L’ex difensore del Bologna ha avvertito un fastidio muscolare nel corso dell’ultima amichevole dei Gunners. Al 49’ il giocatore si è seduto a terra e si è rivolto alla panchina chiedendo il cambio. A fine gara, Arteta si è limitato solo ad un commento: “Calafiori ha detto di aver sentito un piccolo fastidio muscolare, quindi non so quale sia la gravità del problema. Speriamo che non sia nulla di grave”.

Foto: sito Arsenal