Arsenal: a un passo il rinnovo di contratto di Rice fino al 2031

16/11/2026 | 23:14:04

Uno dei gladiatori di Mikel Arteta è a un passo dal rinnovo del contratto. Si tratta di Declan Rice che, come riportato da David Ornstein di The Athletic, sarebbe vicinissimo all’accordo con i Gunners per un prolungamento fino al 2031. Il centrocampista inglese, il cui contratto scade nel 2028, è pronto a legarsi indissolubilmente ai colori dell’Arsenal, club che lo ha acquistato per più di 100 milioni nell’estate del 2023 dal West Ham e con cui ha vinto la Premier League la scorsa stagione.

Foto: Instagram Rice