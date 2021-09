Arrivabene: “Super Lega? Dialogo difficile se ci sono insulti e delirio di grandezza”

Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, ha parlato anche del progetto Super Lega ai microfoni di SkySport a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro il Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni:

“Un nuovo accordo fra noi, Barcellona e Real con le altre big europee? Innanzitutto queste sono questioni politiche che normalmente gestisce il presidente, detto ciò non sono io il tipo e nemmeno il carattere il tirarmi indietro e non rispondere. Partiamo dall’inizio, il Chelsea è stato uno dei club fondatori, è stato sempre dentro, fin dal primo comunicato stampa in cui si era pronti al dialogo. E’ ovvio che per dialogare bisogna essere in due. Se dall’altra parte ci sono insulti, o c’è il desiderio o delirio di grandezza, è chiaro che il dialogo non è possibile. Però mi auguro che prima o poi si arrivi una conclusione che soddisfi tutte le parti”.