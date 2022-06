Arrivabene su de Ligt: “Impossibile trattenere chi se ne vuole andare”

Maurizio Arrivabene, dirigente della Juventus, in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato di de Ligt, Pogba e del mercato della Juventus. Fanno riflettere le parole sul difensore olandese, che preannunciano, come vi abbiamo annunciato mesi fa, una storia ormai finita. La rottura arriva anche per uno scarso feeling che il difensore ha con l’allenatore Allegri. Ecco le parole di Arrivabene. «Torniamo a parlare di giocatori che seguono i consigli dei procuratori o dei colleghi invece che della società. Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, accomodati. È difficile trattenere un giocatore, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. E vale sempre l’articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto».

Foto: Twitter Juventus