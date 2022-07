Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juve, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a margine dell’Assemblea di Lega. “Se c’è soddisfazione per aver soffiato Bremer all’Inter, anche per i tifosi? Non è una questione di soffiare, il mercato è aperto e ogni società fa ciò che deve”.

Foto: Twitter Juve