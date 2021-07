Arriva la replica della Fiorentina ad Antognoni: “Stupiti e rammaricati, inviata lettera ai legali”

A seguito delle dure parole pronunciate da Giancarlo Antognoni nei confronti della Fiorentina in cui minaccia la società di messa in mora, il club gigliato tramite in propri canali ufficiali ha cosi risposto:

“ACF Fiorentina ha letto, con stupore e rammarico, le affermazioni di Giancarlo Antognoni attraverso vari organi di stampa, e dei suoi legali, tramite un’intervista. La Società viola, molto dispiaciuta per le affermazioni di Giancarlo Antognoni nei confronti del Club, ha inviato in data odierna le proprie controdeduzioni allo Studio Legale che rappresenta Giancarlo Antognoni.

Foto: Twitter Fiorentina