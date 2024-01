Arrigoni si presenta: “Arrivo con forti motivazioni”

Dopo l’ufficialità di qualche ora fa, il nuovo innesto del Sudtirol Tommaso Arrigoni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Di seguito uno stralcio delle sue parole: “Sicuramente questa società ha fatto un percorso importante, partendo dalla C, vincendo in modo significativo il campionato per poi disputare un primo campionato di B straordinario, oltre ogni pronostico. Conosco alcuni ex compagni che giocano qui e che di questa realtà mi hanno sempre parlato molto bene. Arrivo con tante motivazioni forti, desideroso di intraprendere un nuovo percorso professionale in questo contesto, con la ferma volontà di rimettermi in gioco. La Serie B è un campionato equilibrato: devi stare sempre sul pezzo. Personalmente mi considero un giocatore dinamico, con una buona aggressività, un lottatore, mi piace cercare la conclusione da fuori”.

Foto: sito ufficiale Sudtirol