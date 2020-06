Arrigoni: “Il Teramo sarà l’outsider dei playoff”

Dai canali ufficiali del club, questo il pensiero del centrocampista e Capitano biancorosso Arrigoni, in vista del playoff.

“In questo periodo di lockdown ho cercato di mantenermi in allenamento a casa e svolgere il lavoro quotidiano inviato dal nostro preparatore atletico, ma è stato bello rivedersi allo stadio.

Sono di Lecco, da me la situazione non è stata estrema come a Bergamo, per fortuna non ho avuto problemi in famiglia, ma è stato preoccupante per tutti, con l’auspicio di tornare alla piena normalità. I playoff li ho fatti in carriera una sola volta con il Lecce, quando venimmo eliminati ai Quarti dall’Alessandria ai rigori. Sono partite particolari, secche, in cui tutta la stagione non conta più: ci sono sempre delle sorprese e noi dobbiamo essere l’outsider.

Un avversario vale l’altro, l’importante è affrontarlo al massimo delle nostre possibilità, perchè il campo può ribaltare qualsiasi vantaggio. Da parte nostra ci metteremo il massimo impegno per prolungare il più possibile il sogno di tutta la città”.

