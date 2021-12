Arresto Ferrero, il caso verrà riesaminato: presentato il ricorso dai legali in merito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Massimo Ferrero continua il suo periodo di detenzione nel carcere di San Vittore a Milano. Nel frattempo il suo desiderio sarebbe quello di passare il Natale in famiglia e i suoi legali hanno presentato un ricorso in merito all’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del Riesame dovrebbe pronunciarsi sul caso già nella giornata di domani.

FOTO: Sito Samp