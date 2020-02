Arrestato Vittorio Cecchi Gori: deve scontare 8 anni per il crac della Safin

Vittorio Cecchi Gori è stato arrestato nelle scorse ore. L’ex patron della Fiorentina si trova da questa mattina in carcere a Rebibbia per l’esecuzione dell’ordine di arresto relativo al crac della casa di produzione cinematografica Safin. Cecchi Gori, come si apprende dall’Ansa, deve scontare 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione a cui si arriva sommando a questa condanna quella emessa dal nel 2019 a tre anni e quattro mesi di carcere, e al risarcimento di 19 milioni di euro, come unico colpevole del crac della società viola del 2002.

Foto: screenshot-Mediaset