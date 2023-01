Arrestato l’ex Celtic Stokes. La polizia lo ha trovato in possesso di droga

La polizia scozzese ha tratto in arresto Anthony Stokes. L’attaccante di 34 anni che nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Celtic, Hibernian e Adana Demirspor, è stato fermato da una pattuglia dopo aver tentato una fuga in auto. Come riporta la BBC, sull’autovettura è stata rivenuta la presenza di droga e di una somma considerevole di denaro che potrebbe provenire dai ricavi di quest’ultima. È in sospeso però un processo in tribunale che potrebbe complicare la sua situazione. Su di lui anche l’accusa di guida pericolosa. Il calciatore, dopo essere stato fermato per un consulto, sarebbe fuggito è così ha avuto inizio l’inseguimento. Il tutto è avvenuto a Dublino, in Irlanda.

Foto: twitter personale