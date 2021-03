Arrestato l’attaccante Morimoto in Paraguay. Ha provocato un incidente ed è risultato positivo all’alcoltest

L’ex attaccante di Novara e Catania, Takayuki Morimoto, è stato arrestato dopo un incidente che ha coinvolto la sua auto e un motociclista, a cui non ha prestato soccorso dopo averlo investito. ll giapponese, una volta fermato dalla polizia, è risultato anche positivo all’alcoltest con un tasso di 0.41 mg.

L’attaccante del Luqueño, prima divisione in Paraguay, dovrà rispondere di omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Per fortuna non c’è stata nessuna vittima nell’incidente, che avrebbe ovviamente aggravato notevolmente la posizione dell’attaccante nipponico.

Foto: Twitter personale