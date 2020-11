Arrestato Giggs per presunta violenza domestica alla compagna

Arrivano brutte notizie in casa di Ryan Giggs. Infatti, l’ex stella del Manchester United, oggi ct del Galles, è stato arrestato dalla polizia di Manchester nella notte di domenica per presunta molestie. La polizia – come raccolto dai media inglesi – è intervenuta nella casa di Worsely dopo che una donna aveva subito traumi lievi ma senza bisogno di cure mediche. L’ex calciatore è stato adesso rilasciato in attesa che le indagini facciano il suo corso.

Foto: manutd.com