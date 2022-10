Arrestato Ali Daei, leggenda del calcio iraniano. Aveva appoggiato le proteste dei diritti delle donne

Ali Daei, leggenda del calcio iraniano nonché secondo miglior realizzatore mondiale con la maglia di una nazionale (dietro solo a Cristiano Ronaldo),è stato arrestato per aver appoggiato le contestazioni delle donne iraniane che stanno infiammando il paese in questi giorni dopo l’uccisione di Masha Amini. Lo riferisce il Times che spiega come l’atleta è stato fermato dalla polizia. Anche Hossein Mahini, giocatore ancora in attività, è finito in manette all’inizio di ottobre per aver manifestato le proprie simpatie nei confronti dei ribelli.