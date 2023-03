Arrestato Aboudramane Diaby: il classe 2003 del Verona trovato in possesso di droga e migliaia di euro in contanti

Aboudramane Diaby, ex difensore della Roma attualmente all’Hellas Verona, è stato arrestato perché trovato in possesso di 160 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e 60mila euro contanti. Il classe 2003 è stato fermato dalla polizia a Roma mentre guidava un’auto, presa in affitto, a bordo della quale erano presenti droga e denaro.

Il giocatore, cresciuto nel vivaio della Roma, era passato al Verona nel 2020, a margine dell’affare Kumbulla.

Il 28 febbraio si è tenuta la prima udienza nella Città Giudiziaria di Piazzale Clodio, al termine della quale Diaby è stato ritenuto colpevole.

Foto: twitter Roma