Arrestati 12 capi ultras, il procuratore di Torino: “Juve parte offesa”

Con dei tweet la Polizia di Stato in data odierna ha annunciato i provvedimenti eseguiti dalla Digos di Torino nei confronti di 12 soggetti indagati a vario titolo per associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. Le indagini, si legge, nascono da una denuncia della Juventus. Paolo Borgna, procuratore di Torino, ha spiegato: “La parte offesa sono la Juventus e i tifosi, vittime di coercizione fisica e di intimidazioni, privati del diritto di tifare come volevano”. Presente anche il procuratore aggiunto Patrizia Caputo: “Il tifo è un pretesto, la stessa cosa sarebbe potuta succedere per qualsiasi altra squadra”.

Foto: sito ufficiale Juventus