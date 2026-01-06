Aronica: “Al Napoli avevamo un gruppo straordinario con due fenomeni in attacco, Cavani e Lavezzi”

06/01/2026 | 11:20:58

L’ex difensore del Napoli e oggi allenatore del Trapani, Salvatore Aronica, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“A Napoli l’apice della mia carriera? Nel 2011 siamo diventati la prima formazione azzurra a conquistare la qualificazione in Champions dall’era Maradona. Per 21 anni nessuno ci è riuscito. L’anno successivo vincemmo pure la Coppa Italia. Avevamo un gruppo straordinario con due fenomeni in attacco: Cavani e Lavezzi. L’ottavo di Champions del 2012 contro il Chelsea? Dopo il 3-1 al San Paolo, la sfida di ritorno a Londra fu un massacro. Drogba è stato l’avversario più difficile che abbia mai affrontato. Sbloccò la partita con un colpo di testa, lo marcavo io. Chiuderlo era complicatissimo. A fine gara però scambiammo la maglia. Loro erano incredibili: Lampard, John Terry, Cech tra i pali. Vinsero 4-1 ai supplementari e in finale si presero il trofeo superando il Bayern Monaco. Ibrahimovic? Ci siamo affrontati spesso. Ma quella volta contro il Milan, Zlatan perse la testa e mi diede uno schiaffo. Era tutta la partita che lo istigavo, ma non ho reagito. Negli spogliatoi sono stato io a chiedergli scusa. Anche perché litigare con Ibra non conveniva, mi avrebbe steso subito”.

Foto: Wikipedia