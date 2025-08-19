Arokodare proposto al Napoli oltre un mese fa: la situazione

19/08/2025 | 23:47:38

Tolu Arokodare è un attaccante importante, classe 2000, punto di forza del Genk e da mesi al centro di diversi intrecci di mercato che coinvolgono anche club italiani. Per molti è considerato l’erede naturale di Lukaku, proprio l’attaccante che il Napoli ha perso per diversi mesi. Ieri vi abbiamo parlato di Hojlund, ma ricordiamo che – come svelato lo scorso 10 luglio da Gianluigi Longari – il suo nome è da settimane sul tavolo del club azzurro, in attesa di una decisione definitiva.

FOTO: Sito Genk