Arokodare all’Ajax, affare in chiusura. Le cifre

27/07/2026 | 14:08:10

L’Ajax è a un passo dall’ingaggio di Tolu Arokodare come nuovo attaccante dal Wolverhampton. Raggiunto l’accordo tra i club sulla base di un prestito con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva di poco superiore ai 20 milioni di euro. Il club olandese considerava il centravanti, accostato anche a club italiani, una priorità, come confermato dal club, e ora si sta lavorando agli ultimi dettagli. I colloqui tra Ajax e Wolverhampton stanno procedendo spediti al punto che il club di Amsterdam spera di poter sottoporre il giocatore a una visita medica già questa settimana. Lo riporta Voetbal International.

foto sito wolves