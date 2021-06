Arnautovic, un gol europeo e il Bologna che lo aspetta

ha segnato un gol importante al suo esordio con l’agli Europei. E’ entrato in corsa, ha chiuso la pratica con il sigillo del 3-1 . Il suo talento non si discute, il suo futuro molto probabilmente sarà in Italia. Illo aspetta, una trattativa che dura da settimane, si aspetta soltanto che Arnautovic si liberi dallo Shangai per poter siglare il suo impegno con il club di Saputo, almeno tre anni. Il colpo che Mihajlovic aveva chiesto per il salto di qualità nel reparto offensivo.