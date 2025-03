Arnautovic: “Triplete? Puntiamo a vincere ogni competizione. Cerco di dare tutto per l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset dopo la sfida contro la Serbia, il centravanti dell’Inter e della Nazionale austriaca, Marko Arnautovic, ha così parlato: “Sono in un ottimo periodo di forma e sì, io sono sempre pronto per aiutare l’Inter che è la mia squadra del cuore. Replicare il Triplete? Io l’ho già detto, il Triplete l’ho vinto da tifoso, sarei bugiardo a dire il contrario: adesso sono un giocatore vero, gioco un po’ di più e cerco di dare tutto per l’Inter. Se puntiamo a vincere tutte e quattro le competizioni che affronteremo? Certamente, certamente”.

Foto: Instagram Arnautovic