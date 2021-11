Arnautovic: “Sono pronto per scendere in campo. Voglio portare il Bologna nella parte sinistra della classifica”

Marko Arnautovic ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Cagliari: “Ho avuto un problema durante la gara contro il Milan, ho saltato Napoli, ma ora mi sento bene e sono pronto a scendere in campo questa sera, non vedo l’ora di iniziare. Non mi interessa quello che dicono le persone, sono qui per fare il mio lavoro, portare questa squadra nella parte sinistra della classifica e lavoro per questo”.

FOTO: Sito Bologna