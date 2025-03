Arnautovic: “Sono contento, cerco di aiutare la squadra quando vengo chiamato in causa”

Marko Arnautovic, attaccante dell‘Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Monza.

Queste le sue parole: “Premio? Sì, sono contento di poter aiutare la squadra, ma entro in campo per aiutare la squadra, non per me stesso. Certo che sono contento, ma questo lavoro si fa per la squadra, per questo sono qua”.