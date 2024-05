Arnautovic: ” So cosa succederà. Ho ancora un contratto con l’Inter, sono soddisfatto. Futuro? Nessuno mi ha detto niente”

La stagione di Marko Arnautovic all‘Inter si è conclusa con la doppietta di Verona che però non ha portato alla vittoria i nerazzurri. Il classe 1989 ha parlato del suo futuro e della sua stagione in nerazzurro ai microfoni di Sport Orf.

Queste le sue parole:

“So benissimo cosa succederà dopo. Sono completamente rilassato. Ho ancora un contratto con l’Inter, sono completamente soddisfatto, siamo diventati campioni. Futuro? Nessuno mi ha detto niente, nemmeno a mio fratello (l’agente Danijl,ndr).Mi sto preparando per l’Europeo, poi andrò in vacanza, successivamente mi preparerò per il prossimo anno con l’Inter.”

Sulla stagione appena trascorsa in nerazzurro: “E’ difficile non giocare, non ci sono abituato, ho sempre fatto il titolare. Sapevo che le cose all’Inter sarebbero state più difficili. I due infortuni subiti sono stati amari per me, ma ora penso di essere tornato al cento per cento.”

Sulla Nazionale: “Non vado in nazionale per sedermi in panchina. Ma la decisione la prenderà il tecnico e la rispetterò.”

Foto: instagram Arnautovic