Arnautovic: “Siamo l’Inter, andremo a Napoli per vincere. Derby? È ancora lunga”

L’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il match vinto per 2-0 contro la Lazio e valido per i quarti di finale di Coppa Italia: “Quanto vale per l’Inter vale anche per me. La cosa più importante è aver vinto la partita, siamo molto contenti”.

Sulla sfida contro il Napoli: “Vincere, siamo l’Inter e andiamo con questo obiettivo da qualsiasi parte. Il Napoli è forte e da rispettare, ma andremo là per cercare di vincere”.

Infine: “Pensiamo a sabato, è ancora lunga per arrivare al derby”.

Foto: Instagram Arnautovic