Arnautovic si scusa: “Ho utilizzato parole pesanti. Ma non sono razzista”

Ieri aveva fatto discutere l’esultanza dell’attaccante austriaco, Marko Arnautovic al gol del 3-1 contro la Macedonia del Nord. Il giocatore aveva alzato la voce contro l’avversario Alioski, rivolgendogli parole razziste.

L’ex Inter, sui social, ha chiesto scusa per le parole offensive ma ha ribadito di non essere razzista.

Queste le sue parole: “Ci sono state alcune parole eccesive a causa delle emozioni della partita di ieri e vorrei scusarmi per queste. Soprattutto con i miei amici della Macedonia del Nord e dell’Albania. Vorrei dire una cosa molto chiaramente. Non sono razzista. Ho amici in quasi tutti i paesi e sostengo la diversità. Tutti quelli che mi conoscono ne sono consapevoli”.

Foto: Twitter Austria